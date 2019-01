Ich appeliere mit meinem System an die Eigenverantwortung. Jeder sollte darüber nachdenken, ob ein Pappbecher wirklich nötig ist. Ich verlange auch kein Pfand, um die Marmeladengläser zurückzubekommen.

Ich hoffe, dass ich mit meiner Botschaft vor allem junge Leute erreiche. Die Generation To-Go-Becher, die das gar nicht ohne kennen.

Was zeigt dir, dass es dieses Umdenken bei vielen noch nicht gibt?

Ein Beispiel: Neben meinem Café liegt direkt ein Spielplatz. Aber statt einfach das Geschirr aus dem Café kurz mit in Richtung Schaukel zu nehmen und es dann zurückzubringen, fragen viele Eltern nach einem Coffee-to-go. Das muss ja nicht sein.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Dass auch andere Läden in Bielefeld mitmachen. In der Altstadt gibt es auch den sogenannten Kaffeestrich, eine Gasse, in der ein Café neben dem nächsten liegt. Die meisten geben Pappbecher raus, eines verkauft Mehrwegbecher – aber für mehr als zehn Euro. Es wäre schön, wenn wir alle an einem Strang zögen.

Gerade habe ich eine Mail von dem ersten Unverpackt-Laden in Bielefeld bekommen. Ich könnte mir vorstellen, mit der Besitzerin zusammenzuarbeiten – aber es darf natürlich nicht zu teuer werden. Irgendwann muss ich doch daran denken, dass ich noch genug verdiene.

Eine Nachfrage in anderen Cafés auf dem sogenannten Bielefelder Kaffestrich ergab: Auch hier füllt man gerne eigens mitgebrachte Gefäße auf. Wer im "M Kaffee" den hauseigenen Mehrwegbecher mitbringt, bekommt 30 Cent Rabatt. Bei den Marmeladengläsern ist man allerdings skeptisch – die Nachfrage an Coffee-to-go-Bechern ist sehr groß. So viel Platz im Lager zu schaffen, wie für die Gläser nötig wären, sei schwierig.

Wirklich grün und nachhaltig bleibt es also, wenn Kundinnen und Kunden selbst häufiger zum Mehrwegbecher greifen und ihn in die Tasche packen – sei er aus Bambus, Metall oder eben Glas.