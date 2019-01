Euer jüngster Designer ist 23, der älteste 55 Jahre alt. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Sierra Leone und dem Senegal.



Das liegt bei uns in der Natur der Sache: Unsere Designer sind aus ihren Heimatländern geflüchtet und natürlich auch unterschiedlich alt. Gerade in dieser Vielfalt liegt eine große Chance, denn so kommen unterschiedliche, kreative Ideen zusammen. In vielfältigen Teams profitieren wir am meisten.



Gibt das nicht auch Konflikte? An Mode hängen ja auch bestimmte Vorstellungen von Kultur. Geschlechterrollen zum Beispiel.



Klar, da gibt es Reibungspunkte: Wie tief machen wir den Ausschnitt? Was kann ein Mann tragen? Wir suchen immer nach Lösungen, mit denen alle einverstanden sind. Das ist spannend, weil unsere Designerinnen teilweise aus Kulturen kommen, die eher konservative Gender-Vorstellungen haben.



Unsere Mode soll aber variabel sein und sich nicht an Race- oder Gender-Kategorien halten. Wir finden, Mode kann frei von Geschlecht und Herkunft sein, weil wir alle Individuen sind.

Manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir unsere westlichen Modevorstellungen auf andere Länder übertragen. Woanders tragen Männer durchaus weite Ballonärmel oder sehr lange Hemden. In einigen nordafrikanischen Ländern tragen sie lange Kaftans, die in Europa als Kleid durchgehen würden.

Eure Mode wird nicht nur in Deutschland entworfen, sondern auch hier produziert. Warum ist euch das wichtig?



Wir wollen die Menschen, mit denen wir arbeiten dabei unterstützen, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie sollen auch in Deutschland ihrer Profession nachgehen können. Also produzieren wir hier und fair.

Die schnelllebige Modebranche haben wir immer kritisch gesehen, deshalb ist ein faires Label die einzig logische Konsequenz. Fast Fashion hat katastrophale Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Ökonomie sowie die Umwelt. Sie schadet der Welt.



Viele kleine Labels setzten auf grüne und faire Mode – auf die große Modewelt hat das aber kaum Auswirkungen. Oder?



Doch. Ich bin überzeugt: Als Einzelner kann man immer etwas bewirken. Und jemand muss schließlich den Anfang machen. Wenn jeder Mensch einen kleinen Teil beiträgt, kann man gemeinsam die Modebranche – und dann die Welt verändern.