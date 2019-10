Bevor Bolsonaro an die Macht kam, habe ich bei großen Protesten nie so viel Polizei gesehen wie heute. Wenn ich auf dem Weg zu einer Demo bin, muss ich meine Sticker für Klimaschutz verstecken und tue so, als würde ich gar nicht am Protest teilnehmen wollen, um Schikanen durch die Polizei zu entgehen.



Aber um ehrlich zu sein: Für mich ist die Gefahr nicht so groß wie für andere – ich bin weiß und lebe in der Stadt. Von schwarzen Freunden von mir verlangte die Polizei zum Beispiel die Handys und schaute, ob sie Bilder von Protesten darauf hatten. Das ist mittlerweile ganz normal in Rio. Die größten Sorgen mache ich mir aber um die indigenen Menschen in Brasilien.

Trotzdem schütze auch ich mich, in meiner Kontaktliste sind Nummern von Anwälten. Wir wissen, wenn wir die Regierung anprangern, müssen wir Unterdrückung fürchten. Deshalb habe ich auch Sorge, dass wir auf einem Protest verhaftet werden.

Wenn du gegen die Regierung vorgehst, wirst du zur Zielscheibe – nicht nur von der Regierung, sondern auch von ihren Anhängern. Wenn wir Kritik üben, bekommen wir sehr viel Hass ab. Es werden Fake News über uns verbreitet und wir bekommen Morddrohungen. Diese Leute gehen auf dein Profil und schicken dir alte Bilder von dir und sagen dazu so etwas wie: 'Hey, du gehst zu diesem Ort? Da werde ich auch einmal vorbeischauen.' Manchmal muss ich dann Social Media für ein oder zwei Tage verlassen, weil es einfach zu viel wird.