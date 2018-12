Plastikmüll zu vermeiden, ist eine Aufgabe, die nur alle gemeinsam lösen können – jeder einzelne, aber auch die Politik mit neuen Gesetzen und die Unternehmen mit freiwilligen Aktionen wie jetzt dem Plastik-Stopp bei Aldi.

Die Discounter agieren hier nun schneller als die Politik. Erst am Mittwoch hatte sich die Europäische Union auf umfangreiche Verbote für Plastik-Produkte geeinigt (bento). Die werden aber voraussichtlich erst in zwei Jahren in Kraft treten. Aldi & Co. setzen sie einfach jetzt schon um.