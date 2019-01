Sie alle gehören der Initiative Tierwohl an, die sich durch die teilnehmenden Unternehmen finanziert. Das Prinzip: Kauft jemand ein Kilo Fleisch, zahlt der Einzelhändler vier Cent in einen Fonds. Aus diesem Fonds wiederum fließt Geld an Bauern, die die Lebensbedingungen ihrer Tiere verbessern.

Die Initiative Tierwohl versucht also, Massentierhaltung dadurch zu verbessern, dass Menschen beim Discounter Billigfleisch kaufen. Eine Logik, die schon seit der Gründung 2015 für Kritik sorgt. (SPIEGEL ONLINE)

Einige der Unternehmen hatten bislang eigene Kennzeichnungen. Diese werden jetzt abgeschafft.

3 Sind mit der gemeinsamen Lösung der Unternehmen alle zufrieden?

Nicht ganz.