Aber was passiert jetzt mit der Beschwerde? Haben die Jugendlichen eine Chance? Und was droht den beschuldigten Staaten, wenn der Kinderrechtsausschuss der Beschwerde zustimmt? Wir haben den Kinderrechtsexperten Stephan Gerbig, 30, gefragt.

An der Beschwerde beteiligt ist auch die 15-jährige Raina Ivanova aus Hamburg. "Ich möchte einfach, dass unsere Stimme gehört wird und dass die Erwachsenen darauf reagieren und bessere Entscheidungen treffen", sagte sie der ARD in New York. Dort wurde die Beschwerde am Rande des Klimagipfels vorgestellt.