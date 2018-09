Was haben YouTube Premium und YouTube Music miteinander zu tun und was passiert mit Google Play Music?

Jede Abonnentin von YouTube Premium wird automatisch auch eine Nutzerin von YouTube Music Premium sein, kann also neben Videos ohne Werbung, auch Musik ohne Werbung nutzen, zahlt dafür aber auch zwei Dollar mehr. YouTube Premium soll 11,99 Dollar kosten.

Wer bisher Abonnent von Google Play Music war, kann seine App weiter nutzen und hat damit Zugriff auf alle Inhalte von YouTube Music Premium zu seinen bisherigen Preisen.

Update: In einer vorangegangenen Version dieses Artikels stand, dass in "YouTube Music Premium" Musik als mp3-Datei heruntergeladen werden könne. Das stimmt so nicht, die Musik kann offline nur innerhalb der App abgespielt werden.