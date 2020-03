Postmodern Jukebox ft. Sara Niemietz - Love Yourself

Postmodern Jukebox gehen der Frage nach, wie aktuelle Songs wohl klingen würden, wenn sie 1929 veröffentlicht worden wären. Justin Biebers "Love Yourself" tut die Zeitreise besonders gut. Weg mit dem Teenieschmalz, her mit den Offbeats, die in die Beine gehen. Weg mit Biebers dünnem Stimmchen und her mit Sara Niemitz rauchigem Organ. Vor allem aber: Weg mit der Lagerfeuerromantik, her mit dem Swing!