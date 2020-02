Streaming

Kiffen vor der Kamera: Diese Berliner YouTuberin hat jetzt Stress mit dem LKA

Eine Twitter-Userin hat sie verpfiffen.

Suzie Grime nimmt kein Blatt vor den Mund. Seit einem Jahr vloggt die 25-jährige Berlinerin unter dem Motto "Mode, Gras und Feminismus". Jetzt hat sie Ärger mit der Polizei.

Im letzten Video der Serie "Get High with me" erklärt Suzie Grime, warum vapen gesünder ist, als Gras in der Bong oder in einem Joint zu rauchen.

Ein Twitter-Troll schwärzte sie daraufhin bei der Berliner Polizei an: