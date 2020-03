"Wir alle kommen an einen Punkt in unseren Leben, an dem wir versuchen, perfekt zu sein."

Wer jetzt denkt, Alicia Keys spricht von ihrem Weg im Musik-Business, vom Weg zu 15 Grammys, der täuscht sich. Stattdessen schreibt sie in Lena Dunhams Newsletter "Lenny Letters" vom Druck, gut aussehen zu müssen. Und fordert nun Frauen auf, sich abzuschminken.

In der Fotostrecke – So sieht Alicia Keys mit und ohne Make-up aus: