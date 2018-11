Wenn Rechte nur noch anderen Rechten folgen, wird sich ihre Meinung nur noch weiter verfestigen.

Klar, die Promis wollen den Rassisten zeigen, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Aber ob sie die Message so verstehen? Dass wir alle in Internet-Blasen leben, in denen wir ständig unsere eigene Meinung wie ein Echo hören, was uns das Gefühl gibt, wir seien im Recht, ist keine neue Information. Sich selbst zu reflektieren und die eigene Meinung regelmäßig zu hinterfragen, tut jedem Menschen gut – ob links, Mitte oder rechts.