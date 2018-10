Die achte Staffel von "The Voice of Germany" ist bereits wieder in vollem Gange, und auch in der vierten Episode der Castingshow ging es weiter mit den Blind-Auditions. Alles wie immer: tolle Stimmen, Fake-Zoff zwischen den Juroren, viele Emotionen. Am Sonntagabend brachte dann Kandidat Guido Gor ein wenig Abwechslung– denn der schuf eine völlig tiefenentspannte Stimmung innerhalb der ganzen Jury.