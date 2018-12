Gerechtigkeit

Wie Paketboten zu Weihnachten im Stress versinken – und wie wir das Problem lösen könnten

Ein Paketbote erzählt

Ferhat Pamuk hat frei an diesem Dienstag. Das ist selten, so kurz vor Weihnachten. Pamuk, 38, ist Paketzusteller bei der der Post-Tochter DHL Delivery. Der Dezember ist bei ihm und seinen Kollegen Hochsaison. Pamuk hat sich dennoch Zeit genommen, um darüber zu reden, wie er es als Bote erlebt, wenn die Straßen voller, die Pakete mehr und die Kunden ungehaltener werden - und wenn vor Weihnachten all das zusammenkommt.

Damit Pamuk seine Geschichte offen erzählen kann, ohne um seinen Job fürchten zu müssen, ist sein Name in diesem Text geändert.

"In der Weihnachtszeit sind die Paketmengen gigantisch", sagt Pamuk. Nach einer Zahl gefragt, schätzt er 250 Pakete, die er an einem sehr geschäftigen Tag im Dezember austragen muss. Es ist nicht das erste Weihnachtsfest, das er als Paketzusteller miterlebt. Seit 2014 liefert er für die Deutsche Post Pakete in einem Zustellbezirk in Nordrhein-Westfalen aus. Seit etwa drei Jahren nun für die DHL Delivery, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens. So viele Pakete wie in diesem Jahr aber, sagt Pamuk, waren es noch nie. Er irrt nicht.

Bis zu elf Millionen Pakete – täglich

Allein Deutschlands größter Paketdienst DHL trägt in diesem Jahr an Spitzentagen in der Weihnachtszeit bis zu elf Millionen Pakete aus, weitere acht Millionen Sendungen werden über die Konkurrenten GLS, DPD und Hermes geliefert. Damit setzt sich ein jahrelanger Trend fort: Brachte die Deutsche Post/DHL 2010 noch täglich etwa 2,6 Millionen Pakete unters Volk, waren es im vergangenen Jahr fast doppelt so viele.

Der Konzern geht davon aus, dass sich das Paketvolumen bis 2020 jährlich um weitere fünf bis sieben Prozent erhöhen wird. Der Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK) schätzt, dass in Deutschland bis 2022 noch einmal eine Milliarde Pakete mehr verschickt werden als jetzt. Knapp 15 Prozent des Weihnachtsumsatzes wird dieses Jahr im Netz gemacht - Tendenz steigend.