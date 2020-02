Die Anschläge von Paris waren auch ein Attentat auf die Kultur. Während eines Konzerts der Band „Eagles of Death Metal“ im Bataclan, einem Konzertsaal in Paris, stürmen drei Männer mit Kalaschnikows den Saal. Sie töten mindestens 89 Menschen und verletzen Unzählige. Erstmals greifen islamistische Terroristen direkt eine Kultureinrichtung an und richten ihre Gewalt gegen die Kunstfreiheit in unseren Demokratien. Wie antworten Künstler aus der ganzen Welt?





Straßenpianist Martello: Spielen für den Frieden

„Sorry Konstanz ich kann heute nicht, ich muss nach Paris!“ Das postet der deutsche Straßenpianist Davide Martello auf Facebook in der Nacht von Samstag. Am nächsten Morgen steht sein Klavier vor dem Bataclan in Paris, er spielt „Imagine“ von John Lennon. „Ich denke, wir Musiker müssen mehr für Frieden in der ganzen Welt spielen“, schreibt er auf Facebook.