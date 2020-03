Felix Fleer, Jonas Landwehr und Rythen heißen die drei jungen Bielefelder hinter dem jungen Label. Aus ihren Händen stammt nicht nur ein exklusiver Podcast, sondern auch die Techno­-Scheibe, die am 9. September das Strobo­-Licht der Welt erblickt.

Mit ihrem markanten Techno­-Sound, der in Produktionen sowie Sets eine marschierende Ebenmäßigkeit aufweißt, haben sie bereits über die Stadtgrenzen hinaus das Gehör von Bookern und DJs gewonnen.

So kann man nicht nur auf eigenen Partys zur Musik von Fleer, Landwehr und Rythen tanzen, sondern auch in Paris, wo sie noch diesen Monat im La Machine du Moulin Rouge spielen. Heads up for Raw Imprint!