Im Mai trat die Sängerin während ihrer "Reputation"-Tour im Rose Bowl Stadion in Kalifornien auf. Eine Kamera habe dabei Aufnahmen von den Gesichtern der Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen gemacht, die sich an einem Stand Videos von Swifts Proben ansahen. "Rolling Stone" bezieht sich dabei auf Informationen eines führenden Sicherheitsbeamten, Mike Downing, der für die Oak View Group arbeitet, eine Sicherheitsfirma für Events in den USA.

Die Aufnahmen der Gesichter seien dann an einen Kommandoposten in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geschickt worden.

Dort seien sie mit einer Datenbank abgeglichen worden, die hunderte bekannte Stalker von Taylor Swift beinhalte.

Solche Software werde laut dem Magazin immer häufiger in Stadien eingesetzt, auch wenn es sich hier um eine Verletzung der Privatsphäre handelt.