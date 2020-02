bento: Was passiert, wenn ein Lied durch die Decke geht? Wie zum Beispiel bei Apache 207 mit seinem Song „Roller“ im vergangenen Jahr.



Maik: Wenn sich ein Song gut entwickelt, wandert er in der Liste weiter nach oben. Wenn Lieder gut funktionieren, testen wir sie in weiteren Playlisten und gucken, ob sie auch in anderen Umfeldern gute Werte zeigen. So können einzelne Songs innerhalb der Listen wandern, nicht nur lokal, sondern auch global. Das macht das Playlist-Netzwerk für Künstler sehr interessant. Es gibt aber auch Playlists, bei denen es eher um den Flow beim Hören geht und deshalb als Gesamtkonzept funktionieren – wie etwa die Sleep-Playlist.

bento: Was für Leute arbeiten bei euch als Kuratorinnen und Kuratoren für die Playlists?

Maik: Weltweit haben wir 150 Redakteurinnen und Redakteure, die insgesamt 4500 Playlisten betreuen, 450 Listen gibt es alleine für den deutschsprachigen Raum. In Deutschland arbeiten fünf Personen in der Redaktion. Sie haben alle unterschiedliche Qualifikationen. Wir haben Kollegen, die sind oder waren DJs, Musikjournalisten, Booker, ehemalige Artist-Manager oder Radioredakteure. Was sie verbindet, ist ein gutes musikalisches und kulturelles Verständnis. Auch analytische Fähigkeiten spielen eine große Rolle, weil wir uns in der Redaktion sehr viele Daten anschauen. Und alle hören natürlich sehr viel Musik – auf Konzerten, in Musikblogs oder einfach beim Durchstöbern von Spotify.