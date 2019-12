Wer in den letzten Tagen auf Instagram war, hat in den Stories vor allem eines gesehen: Spotify-Jahresrückblicke. Der Musikstreaming-Dienst hat zum Ende des Jahrzehnts für alle Userinnen und User ihr individuelles Nutzungsverhalten ausgewertet und daraus eine bunte Präsentation gebaut. Welche Künstler haben wir am meisten gehört? Wie viele Stunden Musik haben wir gestreamt? Selbst Menschen, die bei Instagram sonst eher zurückhaltend sind, teilen seitdem ihren Musikgeschmack öffentlich.