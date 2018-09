"Boardwalk Empire" ist eine Serie, so knallhart, wie die Zeit, in der sie spielt. Die Oststaaten in Zeiten der Prohibition. Der Bürgermeister von Atlantic City Nucky Thompson (inspiriert von der realen Figur Nucky Johnson und grandios verkörpert von Steve Buscemi) zieht die Strippen in Politik, Rotlicht und Alkoholschmuggel. Seine Gegenspieler, die je nach Interessenslage auch Verbündete sein können: die realen Gangsterbosse Al Capone, Lucky Luciano und Meyer Lansky. Was "Boardwalk Empire" zudem so interessant macht: Es ist ein Sittenbild der unterschiedlichen Einwanderermilieus des Amerika der Zwanzigerjahre.



Ganz großes Serienkino also, dem der Titeltrack “Straight Up And Down” von The Brian Jonestown Massacre in nichts nach steht. Passt trotz der bluesrockigen Riffs, die eher in späteren Jahrzehnten zu verorten sind, hervorragend zur Serie, die nach der fünften Staffel ihr erzählerisches Ende gefunden hat. Auf dem Soundtrack gibt es dann Zeitgemäßes – was aber nie langweilig ist.