In Deutschland hingegen sind deutsche Texte für viele mit einem bestimmten Genre verknüpft: "Gerade Menschen jenseits der 40 verbinden solche Texte mit dem deutschen Schlager", so Dahmen. Oftmals werden in deutschen Pop- oder Rocksongs ja sogar die gleichen Textbausteine verwendet wie in Schlagersongs – "so etwas wie 'ich brenne für Dich', 'Lass es heute Nacht geschehen', 'spiel mit dem Feuer'."

Es gab Zeiten, da war deutsche Musik die angesagteste. Warum hat ihr Image gelitten?

"Deutsche Mainstream-Texte haben seit einigen Jahren die Tendenz, nach Tagebucheinträgen zu klingen", sagt von Appen. Es fehle die Ironie und der Wortwitz. "Das war bei Lindenberg in den Siebzigern, der NDW in den Achtzigern oder auch der Hamburger Schule in den Neunzigern noch ganz anders", sagt er.