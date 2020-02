Für den Titelsong des neuen James-Bond-Films hagelte es im Netz Kritik: Als "völliger Müll" wurde er auf Twitter bezeichnet, als "lame" und als "f***ing dog shit". Jetzt wurde das Video zu "Writing's On The Wall" veröffentlicht. Schon in den ersten Sekunden fällt auf: Hier steht der Künstler deutlich mehr im Mittelpunkt als bei Adeles "Skyfall", dem Titelsong zum letzten Bond-Film. Immer wieder ist Sam Smith selbst zu sehen: Wie er vor einem Steinhaufen singt, wie er im Dunklen am Meer steht oder einfach nur eine Nahaufnahme seiner singenden Lippen.