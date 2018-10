Bei welchen Liedern würde es Ihnen am meisten wehtun, wenn sie wegen sprachlicher Veränderungen nicht mehr so verstanden würden, wie Sie es im Sinn hatten?

Ich fände es sehr Schade um das Wort "Freunde", das in sehr vielen – nicht nur meinen – Liedern vorkommt.

Aber am meisten schmerzt es bei Liedern, die mir wirklich am Herzen liegen, wie "Dein kleines Leben", in dem ich Einschlafängste besinge und trösten möchte. Da heißt es: "Und jeder, der es wagt, dich auszulachen, hat nie den Stein gespürt, der jetzt auf deinem Herzen liegt." Wenn ich so was nicht mehr sagen könnte, weil "jeder" eben nur Männer bedeutet, dann tut es richtig weh.

Und wenn Menschen dann sagen, "Ach, in diesem Fall kann man das doch so herkömmlich formulieren", dann meinen sie es mit der Gendergerechtigkeit nicht ganz ernst, das wäre inkonsequent.

Ich wünsche mir einen Sprachkodex, der anerkennt: Gewisse Dinge funktionieren musisch in gendergerechter Sprache nicht. Zum Beispiel die Liedzeile aus meinem gleichnamigen Song "Alle wissen alles, keiner weiß Bescheid."

Da ginge aber auch "niemand", das wäre genderneutral.

Ja, das ist richtig, aber das hat beim Singen einen anderen Klang. "Keiner" ist stärker an dieser Stelle. (Singt beides vor)

Vielleicht könnte man sich einigen, dass es in bestimmten Fällen in Ordnung ist, nicht gendersensibel zu sprechen – und an anderen Stellen hingegen sehr wichtig. So müssten sich auch die Liedermacherinnen und Liedermacher anpassen. Diese Diskussion fände ich spannend.

Aber auf eine Sache müssten wir uns vorab einigen: Grammatikalisch falsch ist die maskuline Form nicht. Wenn es darum geht, gesellschaftliches Bewusstsein zu gestalten, kann man sagen: Die feminine Form muss genannt und eventuell sogar nach vorne gestellt werden. Aber grammatikalisch ist es nicht falsch, dass "Schüler" und "Freunde" auch Mädchen sein können.