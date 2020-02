Robin Schulz? Ist das nicht dieses platte, nervtötende, sich ständig wiederholende Emo-House? Dann doch lieber melodieverliebte elektronische Musik mit Liebe zum Detail und Stil. Neun Empfehlungen:

Claptone

Eigentlich ist es das Daft-Punk-Maskenballprinzip, allerdings noch ein wenig geheimnisvoller. Über den/die Produzenten Claptone ist über ihre Musik und ihre goldenen Masken hinaus so gut wie nichts bekannt. Claptone geben kaum Interviews, nur die Tour-Dates sprechen Bände: An einem Abend in Shanghai und Houston, am anderen in Curitiba/Brasilien und Bern. Da muss mehr als nur eine Person dahinter stecken. Weniger rätselhaft sind Claptones Produktionen: Irgendwas zwischen Deep und Melody House, gerne mal stilsichere Remixes von bekannten Größen (Metronomy, Roisin Murphy, Gregory Porter), was dann auch locker für "most-shazaamed" auf Ibiza reicht.