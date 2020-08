bento: Du hast deine ersten zwei Lebensjahre in Kuwait verbracht. Als der Irak das Land 1990 überfiel, stellte sich Eritrea, das Herkunftsland deiner Mutter, hinter den Irak. Ihr wurdet von da an stark diskriminiert und deine Mutter ist mit euch vier Kindern nach Deutschland geflohen. Dort musstet ihr ein Jahr lang ständig die Asylheime wechseln, bevor ihr in Wuppertal bleiben konntet. Eine anstrengende Zeit für so ein kleines Kind. Trotzdem schreibst du im Buch, Geflüchtete heutzutage hätten es schwerer als ihr damals. Hast du viel Kontakt mit Geflüchteten?

Nura: Vor allem meine Mutter und meine Oma kümmern sich in ihrer Community um Geflüchtete aus Eritrea und Äthiopien. Wenn jemand neu nach Berlin kommt, sagt meine Mama Bescheid und dann zeige ich ihm alles Mögliche. Wir haben auch in Berlin eine Black Women – Community, in der wir uns gegenseitig helfen und Jobs hin und herreichen. Ich bin da schon sehr aktiv.

Meine Mama sagt auch immer: "Hätten wir damals jemanden wie dich gehabt, der in der Öffentlichkeit steht und hilft…". Da fühl ich mich dann so, als wenn ich zehnmal gold gegangen wäre. Weißt du, was ich meine? Dass meine Mama stolz auf mich ist, dass ich unserer Community helfe.

bento: Wie geht es jetzt weiter bei dir?

Nura: Dieses Jahr kommt wahrscheinlich noch mein Album raus. Und ich werde 🛒 das Buch auch nochmal als Hörbuch einsprechen. Für die, die nicht gern lesen oder einfach die Geschichte noch mal von mir selbst hören wollen. Manche hören Hörbücher zum Einschlafen - dann quatsch ich dich in den Schlaf! (lacht) Aber grundsätzlich hab ich schon alles erreicht, was ich wollte.