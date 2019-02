Streaming

Das Horrordate aus "Dating Around" zeigt sehr deutlich, was sich Frauen oft von Männern anhören müssen

Wer schon mal ein schlechtes erstes Date hatte, der weiß, wie unangenehm sich Gesprächspausen anfühlen können, oder wie sehr man sich dafür verdammen kann, das gemütliche Sofa verlassen zu haben. Doch die 36-jährige Gurki Basra hat – auch noch vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern – ein besonders schlimmes erstes Date erlebt. Und es ist leider exemplarisch für Kommunikationssituationen, die viele Frauen kennen.

Aber von Vorne: Gurki war eine der Teilnehmerinnen der neuen Netflix-Sendung "Dating Around". In jeder Folge der ersten Staffel trifft sich ein New Yorker Single mit fünf Menschen zu Blind Dates. Am Ende erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer dann, ob und mit wem die Person auf ein zweites Date geht.

Das Schöne an der Show: Es gibt keine nervigen Spielchen und großen dramaturgischen Eingriffe, wie bei anderen Dating-Sendungen. Man beobachtet einfach nur zwei Personen dabei, wie sie sich allmählich kennenlernen – ob queer oder nicht, ob jung oder alt. Das wirkt erfrischend echt. Zum Beispiel, wenn Witwer Leonard über den Tod seiner Frau spricht oder die lesbische Mila über die unbeabsichtigten Klischee-Sprüche ihrer Dates lacht.