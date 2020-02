Mit ihrer Patentante nimmt Miley den Song "Rainbowland" auf und greift so richtig in die Kiste der Volksmusik: Eigentlich will Miley auf ihr Engagement für die LGBT-Community aufmerksam machen. Inhaltlich geht es in dem Lied um ein Traumland, in dem jeder leben und lieben kann, wie und wen er will. Dazu ertönen Fiedeln, Miley und Dolly singen im Einklang ihre Hymne der Harmonie. Uff.



Bei allem Engagement: Wenn Einhörner Konfetti kotzen könnten, würden sie es an dieser Stelle tun.

"A week without you" handelt von Herzschmerz, Miley wirkt antriebslos, der Rhythmus der Gitarre so langsam, dass das Lied als Einschlafhilfe funktionieren könnte. Es wird spekuliert, dass Miley mit dem Text die kurzzeitige Trennung von Schauspieler Liam Hemsworth aufarbeitet.

Ähnlich lethargische Songs sind "Miss You So Much", "I Would Die For You" oder "She's Not Him" – leider richtig langweilig.