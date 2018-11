Gerechtigkeit

Grindr-Präsident findet, Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau

Ausgerechnet er?

Der Präsident der Gay-Dating-App Grindr, Scott Chen, findet offenbar, eine Ehe sollte nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Wie der "Guardian" berichtet, postete er auf Facebook einen verwirrenden Kommentar, der viele Nutzer der App wütend machte. Den Post hat er inzwischen gelöscht.

Was hat Chen genau geschrieben?

In dem Facebook-Post schrieb der Grindr-Präsident: "Manche glauben, eine Hochzeit bedeutet eine heilige Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und das finde ich auch. Aber das ist meine Sache." Außerdem schrieb er, manche Menschen glaubten, eine Ehe sei dafür da, seine DNA an ein Kind weiterzugeben. Auch das sei eine private Sache, so Chen weiter.

Viele Follower verwirrte der Post. Sie schrieben wütende Kommentare darunter. Kurz darauf löschte Chen den Post.

Warum hat er den Post überhaupt geschrieben?

Auslöser für den Post war ein Referendum in Chens Heimat Taiwan, bei dem über ein Verbot der gleichgeschechtlichen Ehe abgestimmt wurde. Das berichtet das Portal Into. Hierbei lehnten die Bürger Taiwans vergangene Woche die Ehe für alle ab: 16 von 22 Landkreise stimmten gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. (Tagesspiegel)

Ultrakonservative, christliche Gruppen hatten sich zuvor gegen die Ehe für alle ausgesprochen und Spenden für Kampagnen gesammelt. Im selben Post, in dem der Grindr-Präsident schrieb, eine Hochzeit bedeute eine heilige Ehe zwischen Mann und Frau, rief er paradoxerweise seine Follower dazu auf, kein Geld an diese christlichen Gruppen zu spenden:

"Heiraten ist eine private Sache. Warum könnt ihr euer Geld nicht für Menschen spenden, die an Armut, Hunger, Krieg, oder Naturkatastrophen leiden? Warum wollt ihr euer Geld spenden, um zu verbieten, dass Menschen, die sich lieben, heiraten? Gibt es nichts wichtigeres auf der Welt?"