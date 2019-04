Nach der Doku war ich geschockt

Ich bin mit der Musik von Michael Jackson aufgewachsen und konnte noch nie still stehen, wenn irgendwo "Beat It" oder "They Don't Care About Us" lief. Glück, der Impuls sich zu bewegen - Jacksons Lieder zauberten mir immer ein Lächeln auf die Lippen.

Obwohl ich im Vorfeld der Dokumentation ungefähr wusste was mich erwartet, wollte ich trotzdem nicht glauben, dass sich das irgendwann einmal ändert. Was Safechuck und Robson jedoch über die vermeintlichen Übergriffe und bizarren Vorlieben Jacksons erzählten, hat mein Verhältnis zu ihm und seiner Musik wohl für immer geändert – obwohl Michael Jackson 2005 in einem Prozess der mehrfachen Kindesmisshandlung in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde.