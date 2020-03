Larytta

Osama oder Obama?

Wie gut, dass es bei Larytta aus Lausanne in erster Linie um Musik geht und nicht um Politik. Zum Titel des wunderbaren Split-Screen-Videos “Osama Obama” hätten wir dann doch ein paar Fragen. Keine Fragen haben wir, was die Tauglichkeit und Relevanz von “Obama Osama” für diese Liste angeht. Seit über einem Jahrzehnt schrauben Guy Meldem und Christian Pahud an ihren Ideen von Popmusik. Laryttas Sound hat einen deutlichen Neo Disco-Einschlag, ging aber ganz offenbar auch beim französischen Label Ed Banger (Justice, Breakbot, Uffie) in die Lehre. Höchste Zeit für die Meisterprüfung!