JLo landete mit einem Flugzeug auf der Bühne, Miley Cyrus rauchte einen Joint auf der Bühne und Kanye hatte seinen ersten großen Ausraster: Hach, die MTV European Music Awards!

Die kleine Schwester der amerikanischen VMAs schreibt immer wieder Popgeschichte. Was wird es in diesem Jahr sein? Zoff zwischen Taylor Swift und Ex-Squad-Mitglied Demi Lovato? Oder doch eher Liam Payne, der fürs Publikum "down stripped"?

Am Sonntag wissen wir mehr! Denn dann findet die riesige Award-Show in London statt. Und wir sind für euch live dabei.