Das MS Dockville hat in seinen zehn Jahren einiges richtig gemacht, aber am Wochenende toppte das Festival alles: Es. Gab. Sonne. In Hamburg (!).

Da wehte plötzlich ein Hauch Coachella über das Festival-Gelände an der Elbe: Eiscreme, Bands wie Bastille und Milky Chance auf der Bühne, und jede Menge attraktive, verträumte, glückliche Menschen im Publikum.

Das Wetter lieferte nicht zuletzt den perfekten Hintergrund für wunderbare Festivalfotos.

In der Slideshow findest du die schönsten Insta-Bilder vom Dockville: