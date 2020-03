Grün

Dieses Foto zeigt, dass in Supermärkten sehr viel falsch läuft

Ein Samstag vor Pfingsten, in einem Supermarkt in Wien. Eine Kundin will einkaufen – und bleibt verwundert vor der Obsttheke stehen. Von unten bis oben sind die Regale mit frischem Obst aufgefüllt. Leuchtend rote Erdbeeren, frische Ananas, alles schön eingepackt in Plastik.

Es sieht aus, als ob der Supermarkt gerade erst öffnet. Tatsächlich ist es zehn Minuten vor Ladenschluss – mit den beiden Pfingstfeiertagen wird der Supermarkt erst am Dienstag wieder öffnen.

Es ist klar: Fast alles, was hier im Regal liegt, wird weggeschmissen.