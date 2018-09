Gerechtigkeit

Wer ist jetzt mehr? In Chemnitz ist das Konzert vorbei – und die Rechten protestieren wieder

Fünf Fragen und Antworten zur ersten Demo nach #wirsindmehr.

"Wir sind mehr" – das zeigten 65.000 Menschen beim großen Gratis-Konzert gegen Rechts am Montag in Chemnitz. Aber reicht das? Wenige Tage später zieht wieder eine Demonstration der rechten Gruppe "Pro Chemnitz" durch die Stadt. Auch eine Gegendemonstration ist angemeldet, doch die Massen sind nun nicht mehr da. Gibt es trotzdem nennenswerten Protest? Und wie geht es weiter in Chemnitz? Wir haben uns die Lage angesehen.