Donald Trump sagt, er und Kim Jong Un haben sich "verliebt"

Liebesbriefe soll es auch gegeben haben.

Wir alle kennen so ein Pärchen, bei dem alles immer ein bisschen dramatisch sein muss. An einem Tag beschmeißt es sich mit Geschirr und am nächsten Tag überflutet es Instagram mit seinen #couplegoals. So weit, dass man sich gegenseitig mit einem Atomkrieg droht, geht dieses Pärchen aber dann meistens doch nicht.

So oder so ähnlich scheint es jedoch bei US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un abzulaufen. Noch im vergangenen Jahr testete Nordkorea fleißig Atomwaffen, was wiederum den US-Präsidenten zu allerlei Drohungen verleitete. Trump nannte Kim nur noch den "Raketenmann", der wiederum taufte ihn liebevoll einen "senilen Greis". (SPIEGEL ONLINE)

Doch dann kam die Kehrtwende in ihrer transpazifischen Fernbeziehung: Im Juni trafen sich Trump und Kim Jong Un in Singapur zu Gesprächen. (Dieses ganze Treffen übrigens eine Kuriosität an sich.)

Was sagt Trump jetzt über Kim Jong Un?

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in West Virginia sprach Trump nun über seine Begegnung mit Kim Jong Un. Und fand dabei, nunja, überraschende Worte.

Anfangs hätten sie es sich gegenseitig nicht leicht gemacht, es ging "hin und her". Doch dann habe sich alles geändert: "Dann haben wir uns verliebt." Die Besucherinnen und Besucher im Saal lachen, doch Trump bekräftigt: "Nein, wirklich."