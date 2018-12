Mit diesen Fragen im Kopf ging ich zum Abschlusskonzert der Tour in Berlin, die Heimatstadt der vier Jungs. Eine gute Woche lang düsten die vier Rapper durch Deutschland und Österreich und spielten acht Konzerte nur für Frauen. Seit 2011 macht die Band das so – jedes Jahr zum Weltfrauentag gibt es eine Show.



Doch eine ganze Tour rund um den Frauentag, nur für weibliche Fans, das ist neu. Sie war komplett ausverkauft.

Am Weltfrauentag läuft in Neukölln gerade die große "Frauenkampftag"-Demo, während vor dem Tempodrom in Kreuzberg die ersten Drinks bestellt werden. Hier warten Frauen auf K.I.Z.. Eine unpolitische Masse? Konzert statt Demo?

Nicht unbedingt. In Berlin laufen seit Tagen Hunderte politische Aktionen, die auf den Weltfrauentag einstimmen. Die Demo war also nicht die einzige Möglichkeit, sich zu engagieren. Viele der Frauen hier tragen T-Shirts mit feministischen Sprüchen.