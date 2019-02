2 Auch das Lied "Kleine steile heile Welt" ist voller doppeldeutiger Passagen:

Gabalier erinnert sich in dem Song an eine Heimat aus seiner Kindheit, so, wie sie früher angeblich in der "Milka-Werbung" gezeigt wurde. Unter anderem geht es um kühles Bier, um den ersten Sex im Vollsuff "nach einem Zeltfest" und um das christliche Kreuz an der Wand. Dazu gehört auch diese Passage:

"I glaub an den Petrus an der Himmelstür

Der sagt, komm her zu mir, Buab I muss reden mit dir

Vaterunser beten, Holzscheitelknien"

Mit Holzscheitelknien ist eine fragwürdige Praxis gemeint, bei der Kinder zur Strafe gezwungen wurden, mit bloßen Schienbeinen auf einem hartkantigen Holzstücke zu knien. Fischer, der Historiker und Theologe ist, nennt es "geradezu skandalös" dass das Vaterunser in einer Zeile mit dem "Holzscheitelknien" auftaucht. Seine Vorstellung vom Christentum ist eine friedliche, "Foltermethoden" passen da nicht dazu. "Jeden religiös empfindenden Menschen muss das empören."

3 In "Mein Großvater hat gesagt" singt Andreas Gabalier ebenfalls von überholten Rollenbildern:

Im Text geht es um hübsche junge Frauen und wie schön es mit den "allerliebsten Weiberleut" sei. Dann berichtet der Großvater, dass sie im Alter eher anstrengend würden, aber das sei nun mal ein "gern gesehener Fluch". In der letzten Strophe fällt Gabalier schließlich ein, dass es leider auch Frauen gebe, "die nicht auf Weiblichkeit schauen":

"Es schmeichelt uns sehr, doch es macht uns net an

Warum muss denn a Dirndl heut sein wie a Mann

Völlig verbissen, schon fast verkrampft emanzipiert

So dass man die ganze Freud am Knuspern verliert

Aber jeder von uns steht halt net auf an Mann

Wir beißen viel lieber an am echten Dirndl an"

Kurzum: Frauen sollen ihr Dekollete zeigen und das mit der Emanzipation sein lassen, denn die mache Frauen weniger weiblich und schließlich seien nicht alle Männer schwul. Fischer hält diese Wertevorstellung für reichlich diffus: "Auf der einen Seite soll alles wie früher sein, aber dann fehlt es doch an konkreten Beispielen." Besungen werde nur, was heute angeblich schlecht ist – zum Beispiel emanzipierte Frauen – ohne im Umkehrschluss zu fordern, dass sie wieder an den Herd zurücksollen und die Kinder hüten.

Dahinter vermutet Fischer Kalkül: "Gabalier muss so vage bleiben, sonst würde er viele weibliche Fans verlieren."

Darf der das?

Klar darf Gabalier dieses Weltbild in seinen Liedern besingen – auch der Schlager ist von der Kunstfreiheit geschützt. Allerdings sollte jedem klar sein, welche Botschaften sich in seinen Liedern verbergen. Und Gabalier ist keine ironische Kunstfigur, die sich mit dem Mittel der Übertreibung von rechtem Gedankengut distanziert – ganz im Gegenteil: Auch abseits der Bühne inszeniert er sich als Lausbube, der nur "die Wahrheit" aussprechen will.

Ein bisschen provozieren, dann aber alles nicht so gemeint haben: Das ist beim "Volks-Rock'n'Roller" Masche. Und nicht nur bei ihm.

Der Wissenschaftler Fischer erkennt ein "Spiel mit Begriffen", das man so auch bei rechtspopulistischen AfD- und FPÖ-Politikern findet – und bei Rechtsextremen. Es geht darum, zu empören und in rechten Kreisen die gewollte Wirkung zu erzielen. Gibt es dann Kritik am Gesagten, wird zurückgerudert. Oder wie es Fischer über Rechtspopulisten sagt: