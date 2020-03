Demotapecomix

Der Hamburger Illustrator und Comiczeichner Moritz Stetter ist glühender Verehrer des klassischen Mixtapes. Diese hat er in seiner Jugend gerne analog aufgenommen und persönlich verschenkt. Seit 2007 bietet er seine klug zusammengestellten Playlisten aus legalen und kostenlosen MP3s auch als zip-Dateien an. Bastelfans können sich obendrein auch noch ein schickes Cover für die Mix-CD herunterladen. Diese entwirft Stetter selbst oder lässt sie von befreundeten Künstlern gestalten. Doch für die Songs der überwiegend unbekannten Künstler gilt: Don’t Shuffle! Don’t Crossfade! No iTunes’n’Shit!

Die Mixtapes kannst du hier auf seinem Blog anhören oder herunterladen.



ByteFM schreibt für bento über Musik. Hier kannst du den Livestream hören: