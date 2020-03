Musik von Huerco S. liefert das Warm-Up fürs Wochenende, während Freunde aufkreuzen und immer betrunkener werden. Sein saftiger Deephouse-Sound mit Einflüssen aus Noise und Techno treibt dich vor sich her, und sorgt dafür, dass es bis zur ersten Runde Schnaps nicht lange dauert.



Besonders toll ist an diesem Set, dass der New Yorker DJ und Produzent keinerlei Scheu vor unreinen Übergängen oder abrupten Stilwechseln hat. Das ist für so einen Vorglühabend besonders gut, denn so wird sich keiner darüber beschweren, dass die "Musik so eintönig ist" – und das hebt die Laune bei jedem Gastgeber.