Und wie läuft das ab?

Du kommst vorbei und wir zeigen dir Videos von jungen Bands, für die du abstimmen kannst. Dazu gibt es Popcorn, Pizza und kaltes Bier. Als Dankeschön bekommt jeder Teilnehmer außerdem ein sechsmonatiges Spiegel+-Abo. Und wenn dein Lieblingsvideo gewinnt, kannst du einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen.

Okay, wann geht es los?

Der Test findet am Freitag, den 07. Dezember von 17:00 bis 20:00 Uhr in der HafenCity in Hamburg statt.

Wie kann ich mitmachen?

Wenn du mindestens 16 Jahre und nicht älter als 30 Jahre alt bist und aus dem Raum Hamburg kommst, kannst du dich (und eine Begleitperson) mit einer Email an soundlab@spiegel.de anmelden. Insgesamt können 50 Leute mitmachen. Wenn du dabei bist, schicken wir dir eine Mail mit einer Bestätigung und der genauen Adresse.