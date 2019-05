Der für 187-Verhältnisse fast schon nachdenkliche Track folgt einem im Rap klassischen Muster: Die Mutter ist heilig.

Die Mutter von Gzuz' Kindern wird von seinen Kumpels und einigen seiner Fans gerade aber nicht verehrt, ganz im Gegenteil.



Doch von Anfang an. Am Dienstag erhob GZUZ (seitdem Ex-) Partnerin in ihrer Instagram-Story Vorwürfe gegen ihn. Wovon der Rapper in seinen Songs singt, schnelle Affären und Gewalt, soll sich angeblich ins Privatleben ziehen. Die Vorwürfe untermauerte sie mit Bildern von einem Haargummi mit ausgerissenen Haaren und von sich in einem zerissenen Shirt.