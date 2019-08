Das Glastonbury Festival gehört zu den größten und besten Musik-Festivals der Welt. Auf 100 Bühnen spielt jede Stunde eine andere Band – an drei Tagen in Folge. Darunter ist so ziemlich alles vertreten, was musikalischen Ruhm erreicht hat: Muse, Adele, Coldplay, Beck, um nur einige zu nennen. Auch Tanz, Theater, Comedy und Zirkus ist auf dem Open-Air zu bewundern.