Der Refrain von "The Sweet Escape" mag eingängig sein, aber die Eröffnungsstrophe hält trotzdem erst mal eine Stolperfalle für ungeübte Zungen parat. James Corden bricht resigniert das Lied ab, Gwen muss ihm die komplizierte Zeile vorsingen:

"Cause I've been acting like sour milk all on the floor /

It's your fault you didn't shut the re-fri-ger-ator /

Maybe that's the reason I've been acting so co-o-old?"

Als Gwen beim Emoji-Reaction-Spiel brilliert: