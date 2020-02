War die Zeile "Denn das Rudel tollt, wenn der Rubel rollt" ein Zweckreim oder was steckt dahinter?

Das ist erst mal ein geiler Reim gewesen. Damals waren Double- und Tripple-Reime ja noch nicht so inflationär genutzt wie heute, und es ist immer noch ein geiler Reim. Und dann kam Matthias Arfmann, der Studio Engineer, aus dem Wohnzimmer runter ins Studio, denn er hatte im Brockhaus oder Lexikon nachgeschaut, damals gab es ja noch kein Wikipedia oder so was, und meinte: Füchse sind gar keine Rudeltiere.

Ich meinte dann so zu ihm: OK, warte, ich muss noch den letzten Refrain aufnehmen, damals hat man ja die Refrains noch alle einzeln aufgenommen und nicht nur einen und dann kopiert. Und dann meinte ich: "Lass mal am Ende noch weiter laufen bitte." Und dann habe ich in einem Onetake den Refrain eingerappt und am Ende ganz freestyle-mässig diese Telefon-Sprech-Sequenz gemacht, wo dieser Schlaumeier anruft und sagt, dass Füchse keine Rudeltiere sind.