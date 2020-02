Letztes Jahr gibt es weiter mit der Phantasie: "Tonight: Fraktus" hieß das Stück am Thalia Theater. Mit neuen Songs, die Ende November als Album erscheinen: "Welcome to the Internet". Im Januar gehen Studio Braun als Bernd Wand, Torsten Bage und Dickie Schubert auf Tournee.

Ein neues Musikvideo der Techno-Legenden aus Brunsbüttel gibt es jetzt schon: