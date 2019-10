Auf meinem Lieblingsfestival Rock im Park kann ich mich in jedem Jahr an einen apokalyptischen Wolkenbruch erinnern. Aber ist das wirklich so, oder liegt das am gesteigerten Alkoholkonsum? In einer Datenanalyse haben wir die durchschnittliche Tagestemperatur, die Niederschlagsmenge und die Sonnenstunden von zehn großen Festivals der letzten zehn Jahre verglichen. Das Ergebnis ist erschreckend, denn meine eigene Beobachtung wurde voll und ganz widerlegt: Statistisch gesehen ist Rock im Park das trockenste Festival in Deutschland. Das Gesamtergebnis wird in diesem Balkendiagramm dargestellt. Dabei könnt ihr für jedes Festival den Mittelwert der letzten zehn Jahre in Bezug auf alle drei Faktoren einfach ablesen: