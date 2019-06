Was ist das Verrückteste, was du bisher auf einem Festival gemacht hast?

Danny: "Untenrum nackt auf ein Dixi–Klo gehen. Das war echt ekelhaft."

Joe: "Rumzüngeln."

Welches Sufferlebnis wirst du nie vergessen?

Danny: "Mich hat mal die Security von der Bühne getackled. Die Band hatte mich auf die Bühne geholt, die Sicherheitsleute haben das nicht mitgekriegt und mich unsanft wieder runtergeholt."

Wo hättet ihr auf dem Festival am ehesten Sex?

Joe: "Überall, das wäre kein Problem."

Danny: "Wir würden überall Sex haben."

Was ist dein Tipp fürs Flirten auf dem Festival?

Danny: "Meine Lieblingsfrage ist die: "Wenn du mich komplett aufessen könntest, wärst du dann doppelt so groß oder komplett weg?" Da fängt erst jeder an zu lachen und denkt anschließend drüber nach, was er antworten soll."

Samira, 30, aus Heidelberg