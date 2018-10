Streaming

Sie kommen zurück! Es wird eine neue Schlümpfe-Serie geben

"Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten: Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich." Und jetzt kommen sie in einer neuen Serie wieder.



Was weiß man schon über die neue Schlümpfe-Serie?

Schon eine ganze Menge: Wie in den neuen Schlumpf-Kinofilmen mit Neil Patrick Harris aus den letzten Jahren sollen die Schlümpfe auch in der neuen Serie am Computer in 3D animiert werden.

Im Jahr 2021 soll die neue Schlumpf-Serie dann ins Fernsehen kommen. In Deutschland zeigt sie der KiKa, wie der Kinderkanal von ARD und ZDF am Montag in Erfurt mitteilte.

Wird die Serie schlumpftastisch gut? Werden Papa-Schlumpf, Schlumpfine, Gargamel und Azrael auch dabei sein?

Bestimmt!