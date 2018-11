Today

Donald Trump macht sich zum "Game of Thrones"-Meme – das kommt nicht so gut an

Gibt es einen besseren Weg, wirtschaftliche Sanktionen zu verkünden?

Von "covfefe" bis zur Androhung eines Atomkriegs: Donald Trump hat sich auf Twitter schon so einiges geleistet.

Nun hat der US-Präsident mal wieder einen neuen Beitrag für seine Twitter-Hall of Shame abgesondert: Am Freitag kündigte er in einem Tweet Sanktionen gegen den Iran an. Mit einem selbstgebastelten "Game of Thrones"-Meme.

Wie sah das aus?

Auf dem Photoshop-Meisterwerk sehen wir Trump höchstpersönlich, der entschlossen zur Seite blickt. Über dem Bild der Schriftzug "Sanctions are coming", eine Anspielung auf das vermutlich bekannteste "Game of Thrones"-Zitat von allen, "Winter is coming". Darunter steht, im Stile einer Serienankündigung, "November 5" – nur, dass statt dem Start einer neuen Staffel eben der Start von wirtschaftlichen Sanktionen ansteht.

Und damit man die Anspielung auch auf jeden Fall versteht, haben die Social Media- und Internetkultur-Profis aus dem Weißen Haus auch die "Game of Thrones"-Originalschrift verwendet.

Sieh selbst: