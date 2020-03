Es gibt zwar kein explizites Kapitel über Jan Delay oder Samy Deluxe, dennoch vermittelt das Buch ein sehr gutes Gefühl für den Spielplatz, auf dem diese damals 'kleinen Pupser' laufen gelernt haben. Sie haben nämlich das weitergeführt, was Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und Otto, die in den 70ern mal zusammen in einer Villa-WG wohnten, angefangen haben."

Topf. 24 Jahre deutsche HipHop-Geschichte – von Jenny Bohn (2016)

"Das Buch erzählt die Geschichte der Münchner Band Blumentopf – nach 24 Jahren haben sie sich dazu entschieden, nicht mehr weiterzumachen. Gleichzeitig gibt das Buch einen guten Einblick in die Entwicklung der süddeutschen HipHop-Szene. Ich mochte den Abschnitt über Blumentopfs WG-Leben besonders. Die Jungs sind zusammengezogen, um sich noch mehr auf die Musik zu fokussieren. Aber so ein Zusammenleben bringt natürlich auch ganz normale menschliche Konflikte mit sich. Wie die in den Kreativprozess für die Entstehung von neuer Musik eingeflossen sind, ist in dem Buch sehr real, nachvollziehbar und sympathisch geschildert."