Der Sonntag, sanft und weich, voller Abwechslung – mit dem Podcast von Tyson Ballard klappt das ganz bestimmt. Eine instrumentelle Version der ansonsten klassisch elektronischen Podcasts, die jedoch in Sachen Magie und Chillfaktor der elektronischen Variante in nichts nachsteht. Tyson Ballard, australischer DJ, Produzent und Labelowner von Voyeurhythm, wohnt mittlerweile in Berlin. Es ist seine Stimme, die zwischen den Tracks immer wieder aus dem Off ertönt. Go down with the Rythm and chill to the beat.